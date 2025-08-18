Catania eliminato dalla Coppa Italia di serie C, 1-0 a Crotone

Il Catania esce subito dalla Coppa Italia di Serie C, sconfitto 1-0 a Crotone. La rete decisiva è arrivata dopo appena otto minuti, quando Murano ha sfruttato un cross di Maggio e, approfittando della difesa ferma, ha superato di testa l’incolpevole Dini. La formazione siciliana ha faticato a reagire, mostrando difficoltà sia nei movimenti senza palla che nella costruzione offensiva, dove sono emersi diversi errori di precisione.

Il tecnico Toscano ha confermato l’undici già visto nell’amichevole con La Valletta, mentre il Crotone si è schierato con un 4-2-3-1 ordinato e compatto. Dopo la rete calabrese, il Catania ha cercato di rialzarsi: al 24’ Cicerelli ha provato su calcio piazzato, senza successo. Al 40’ Casasola ha avuto un’occasione ma ha preferito concludere da posizione defilata, non trovando fortuna. Poco dopo, ancora Cicerelli ha creato scompiglio sulla sinistra, servendo Corbari, il cui tiro ha costretto il portiere avversario a un intervento complesso.

Nella ripresa, Toscano ha inserito Lunetta, Aloi e Martic per dare maggiore equilibrio e fisicità, successivamente sostituendo Forte con D’Andrea. Il Crotone, però, ha gestito senza affanni il vantaggio, sfiorando il raddoppio con Gallo, fermato soltanto da un controllo impreciso davanti a Dini. Nel finale, la squadra calabrese ha chiuso in attacco, guadagnandosi la sfida con il Foggia. A fine gara, i tifosi etnei hanno incitato i propri giocatori intonando: “Combattete per noi”.

