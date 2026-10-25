Serie B1, l’Orlandina Volley cede al quinto set contro Santa Lucia

L’Orlandina Volley conquista un punto nella prima trasferta del campionato di Serie B1 femminile. Nella seconda giornata del girone D, la formazione allenata da Biagio Marone viene superata per 3-2 dalla ICS Volley Santa Lucia, al termine di una partita combattuta disputata all’I.C. Pirandello di Fonte Nuova. I parziali dell’incontro sono 25-20, 16-25, 21-25, 25-18 e 18-15.

Dopo aver ceduto il primo set per 25-20, le paladine reagiscono conquistando il secondo parziale con il punteggio di 16-25. La formazione siciliana mantiene il controllo anche nella terza frazione, chiusa sul 21-25, portandosi in vantaggio per due set a uno e avvicinandosi alla seconda vittoria consecutiva.

La reazione delle padrone di casa arriva nel quarto set. Santa Lucia si impone per 25-18, riportando la sfida in equilibrio e rendendo necessario il tie-break. Il quinto parziale si sviluppa punto a punto e si prolunga oltre il quindicesimo punto. Nel finale è la formazione laziale a prevalere, chiudendo 18-15 e aggiudicandosi l’incontro.

Nonostante la sconfitta, l’Orlandina Volley sale a quattro punti in classifica, dopo la vittoria casalinga ottenuta all’esordio contro Roma Volley Club. La prima gara esterna conferma la capacità della squadra di reagire alle difficoltà, ma evidenzia anche il margine di miglioramento nella gestione dei momenti decisivi.

Per il gruppo guidato da Marone e dal secondo allenatore Fabrizio Lini, la partita rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di adattamento alla nuova categoria, dopo due giornate nelle quali la formazione paladina ha raccolto una vittoria e una sconfitta al tie-break.

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