ACR Messina travolgente a Palazzolo, vittoria per 4-1 e primato in classifica

L’ACR Messina conquista una netta vittoria in trasferta contro l’SC Palazzolo, imponendosi per 4-1 e tornando al primo posto in classifica. Protagonista dell’incontro Tommaso Bonanno, autore di una tripletta che contribuisce al successo della formazione giallorossa.

«Sono contento per la vittoria e perché ci siamo ripresi il primo posto, che era la cosa più importante», dichiara Bonanno, soddisfatto anche per le prime reti realizzate in campionato. L’attaccante ringrazia compagni e staff per il sostegno ricevuto, soprattutto dopo alcune settimane complicate sul piano personale e sportivo.

«Domenica ho sbagliato un gol e potevo regalare tre punti. Ho passato una settimana difficile, ma i miei compagni e lo staff mi sono stati vicini. Oggi abbiamo dimostrato il vero valore del Messina», aggiunge il giocatore, già concentrato sulla prossima sfida.

Soddisfazione anche nelle parole dell’allenatore Alfio Torrisi, che sottolinea l’atteggiamento della squadra: «Sono stati eccezionali perché hanno fatto sembrare semplice ciò che realmente non lo era affatto. C’è stato un approccio devastante e una grande Messina ha messo subito le cose in chiaro».

Il tecnico evidenzia soprattutto la compattezza del gruppo, capace di mantenere equilibrio e organizzazione per tutta la partita. «Questa è una squadra che ragiona con un cervello solo, ha tante membra ma è un corpo unico. Sta diventando sempre più squadra e continua a stupirmi per il coraggio con cui interpreta il nostro modello di gioco».

Torrisi conclude sottolineando l’attaccamento dei calciatori alla maglia giallorossa e la determinazione dimostrata nel perseguire gli obiettivi stagionali, indicando nella coesione del gruppo uno degli elementi fondamentali per il prosieguo del campionato. – Foto di: Francesco Saya Abbadessa.

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