Messina Volley, sconfitta per 3-1 sul campo della Nuova Città di Gela

Il Messina Volley esce sconfitto dalla trasferta contro la Nuova Città di Gela, che si impone per 3-1 nella seconda giornata del campionato di Serie B2 femminile. Al Pala Livatino le peloritane, allenate da Marcela Nielsen, disputano una partita combattuta, mantenendo il confronto aperto in tutti e quattro i set, ma senza riuscire a conquistare punti.

Il primo parziale vede le padrone di casa portarsi avanti grazie agli attacchi di Sabrina Lucescul, Caterina Miecchi e Michela Brioli. Il Messina Volley reagisce e, trascinato da Barbora Basile e Marta Radicella, raggiunge la parità sul 23-23. Ai vantaggi è però Gela ad avere la meglio, chiudendo sul 27-25.

Nel secondo set le messinesi partono con maggiore determinazione, costruendo un vantaggio di cinque punti grazie a Radicella e al muro di Nielsen. Basile contribuisce ad ampliare il distacco e firma gli ultimi due punti che consentono alle ospiti di pareggiare il conto dei set sul 20-25.

Il terzo parziale rimane equilibrato fino all’allungo delle padrone di casa, che conquistano il set per 25-21. Anche nella quarta frazione le due formazioni si affrontano punto a punto. Il Messina Volley passa avanti sul 18-19 con un ace di Milly Apruti, ma Gela recupera e chiude l’incontro sul 25-21.

«Purtroppo non portiamo a casa punti, anche se abbiamo giocato tutti i set punto a punto», commenta Claudia Puglisi, sottolineando i progressi rispetto all’esordio stagionale. «Siamo una squadra nuova che sta crescendo e non abbiamo ancora mostrato tutte le nostre potenzialità».

Soddisfatto del risultato il tecnico gelese Gianluca Aceto, che riconosce i meriti delle avversarie: «Hanno giocato una buona pallavolo, dimostrandosi attente e organizzate». Il tecnico evidenzia inoltre l’importanza della vittoria per il morale della propria formazione.

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