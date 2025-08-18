Conclusa la missione Artemis 4554 sul Monte Rosa

Si è conclusa con esito favorevole la missione Artemis 4554, operazione scientifica promossa dall’Aeronautica Militare che ha portato un gruppo di medici e specialisti a 4554 metri di quota, presso la Capanna Margherita sul Monte Rosa, il rifugio più alto d’Europa. L’iniziativa, collegata al centenario del Corpo Sanitario dell’Aeronautica, aveva come obiettivo lo studio della fisiologia umana in condizioni di alta quota attraverso una serie di esperimenti mirati.

Alla spedizione hanno preso parte anche due aziende agrigentine, Idea Srl e Medical Cloud Srl, che hanno fornito tecnologie di monitoraggio basate su intelligenza artificiale. Il sistema “Deltacom”, sviluppato interamente in Sicilia, ha consentito di rilevare parametri vitali e posizione degli operatori in tempo reale, garantendo sicurezza e continuità nella raccolta dei dati. Secondo l’ingegnere Ivano Midulla, rappresentante delle due società, l’esperienza ha permesso di verificare l’efficacia della piattaforma in un contesto operativo estremo: “Abbiamo monitorato con successo parametri vitali, posizione e trasmissioni audio-video. Il sistema ha funzionato come un vero ‘compagno digitale’, mantenendo il collegamento con il campo base anche quando le comunicazioni tradizionali non erano possibili”.

Nel corso della missione sono stati realizzati dieci esperimenti tra la Capanna Gnifetti (3700 m) e la Capanna Margherita (4554 m), con il contributo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, di università italiane e di aziende specializzate. Oltre agli aspetti fisiologici, sono stati analizzati fattori psicologici connessi alla gestione dello stress, di particolare rilevanza per piloti e astronauti. Tra i progetti figura anche NeuroSpace, dedicato allo studio dell’adattamento del sistema nervoso in condizioni estreme assimilabili a quelle dello spazio.

I dati raccolti saranno messi a disposizione del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare per ulteriori ricerche e applicazioni nella medicina d’alta quota e nella gestione delle emergenze.

