49ª edizione Catania–Etna, Fazzino subito protagonista nelle ricognizioni

Le ricognizioni della 49ª edizione della Catania–Etna hanno inaugurato il fine settimana dedicato alla velocità in salita lungo i 7,5 chilometri della SP92, tracciato che ospita il secondo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e l’apertura del Campionato Siciliano Auto Moderne e Storiche. La manifestazione è organizzata dall’Automobile Club Catania, presieduto dall’avvocato Maurizio Magnano San Lio. Le gare prenderanno il via alle 9.

Tra i protagonisti delle vetture moderne si è subito distinto Luigi Fazzino, impegnato sulla Osella 3000. Il pilota ha lavorato sulle regolazioni della vettura, sottolineando: “Sensazioni forti! Una macchina completamente diversa e tutta da conoscere, soprattutto su questo percorso”. Approccio più prudente per Francesco Conticelli, al volante della Nova Proto 01, che ha concentrato il lavoro soprattutto sul recupero fisico e sui riferimenti cronometrici: “Un recupero più rapido del previsto mi ha permesso di svolgere queste ricognizioni con fiducia. Sarà una gara molto impegnativa”.

Assente dell’ultima ora Samuele Cassibba, costretto al forfait per il mancato completamento di un particolare tecnico sulla Nova Proto V8. Buoni riscontri per Michele Puglisi, impegnato a perfezionare l’assetto della vettura, mentre Antonino Salamone ha debuttato sulla Nova Proto NP03 con indicazioni incoraggianti. Progressi anche per Emanuele Schillace, Orazio Maccarrone e Concetto La Spina.

Nelle categorie turismo si sono messi in evidenza Giovanni Compagnino in E1 e le Racing Start Plus di Lillo Lombardo e Angelo Guzzetta. Tra le bicilindriche equilibrio tra Sebastiano Fiore su Fiat 500 e Riccardo Viaggio su Fiat 126.

Tra le storiche, Gaetano Palumbo ha fatto registrare i migliori riferimenti nel 4° Raggruppamento con la Symbol Sport Nazionale. In evidenza anche Luigi Cosentino, Michel Barbagallo, Giuseppe Lombardo e Gregorio Testo. Giovanni Cassibba, con l’Osella PA20, si è confermato riferimento tra le vetture classiche.

Saranno 140 i piloti al via agli ordini del direttore di gara Manlio Mancuso, affiancato da Gianmarco Lumia.

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