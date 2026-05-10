Rocca di Capri Leone ospita l’evento dedicato al Tennis in Carrozzina

Una giornata dedicata allo sport e all’inclusione si è svolta al Parco Urbano “Peppino Grasso” di Rocca di Capri Leone, dove il Tennis Club locale ha promosso un evento riservato al Tennis in Carrozzina. L’iniziativa ha richiamato atleti, cittadini, famiglie e appassionati, trasformando l’area sportiva in un punto di incontro all’insegna della partecipazione e della condivisione.

Nel corso della manifestazione, i protagonisti sono stati gli sportivi impegnati nelle attività in campo, accolti dal pubblico presente con attenzione e partecipazione. Attraverso le loro prestazioni, gli atleti hanno trasmesso un messaggio legato alla determinazione, alla forza personale e alla capacità dello sport di favorire integrazione e socialità.

Presente anche l’amministrazione comunale, che ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa. Il sindaco Grasso ha evidenziato il significato dell’evento dichiarando: “Eventi come questo ci ricordano quanto lo sport possa diventare uno straordinario strumento di inclusione, speranza e crescita collettiva. Abbiamo vissuto momenti di grande emozione grazie ad atleti che rappresentano un esempio autentico di forza e determinazione. A loro va il grazie di tutta la comunità di Capri Leone”.

L’amministrazione ha inoltre rivolto un ringraziamento al Tennis Club Rocca di Capri Leone, agli organizzatori e ai volontari coinvolti nella realizzazione della giornata, oltre a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’appuntamento sportivo dedicato al Tennis in Carrozzina.

👁 Articolo letto 335 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.