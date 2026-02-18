Schifani riunisce la cabina di regia sull’emergenza Ciclone Harry

Prosegue l’attività di verifica dei danni causati dal ciclone Harry in Sicilia, con l’obiettivo di definire con precisione gli interventi necessari per il ripristino delle aree colpite in vista della stagione estiva. Si è riunita la cabina di regia istituita dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, anche commissario per l’emergenza, per esaminare lo stato delle misure adottate e delle iniziative avviate a sostegno delle attività economiche danneggiate.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il lavoro svolto dai nove tavoli provinciali attivati presso gli uffici del Genio civile, impegnati quotidianamente nella ricognizione dei danni nei diversi comuni in coordinamento con la Protezione civile nazionale. Alla riunione hanno partecipato, oltre a Schifani, la coordinatrice della cabina di regia Simona Vicari, gli assessori regionali Giusi Savarino ed Edy Tamajo, il responsabile del coordinamento degli interventi urgenti Duilio Alongi, il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, il segretario generale della Presidenza Ignazio Tozzo e i dirigenti dei dipartimenti interessati.

È inoltre operativa la piattaforma predisposta dalla Regione Siciliana per la presentazione delle domande di contributo straordinario rivolto ai gestori di stabilimenti balneari e alle imprese operanti lungo i litorali danneggiati dal ciclone, nonché alle aziende del territorio di Niscemi colpite dalla frana. Il provvedimento, gestito dal dipartimento delle Attività produttive e dall’Irfis, prevede un sostegno fino a 20 mila euro, da richiedere tramite autocertificazione secondo il modello C1. Le istanze potranno essere inoltrate entro le ore 12 del 27 febbraio.

Per fronteggiare l’emergenza la Regione ha già stanziato complessivamente 680 milioni di euro tra risorse regionali ed extraregionali. Parallelamente, il ministero degli Affari esteri ha attivato misure straordinarie a supporto delle imprese siciliane, presentate a Palermo dal vicepremier Antonio Tajani, per assicurare la continuità operativa e favorire l’internazionalizzazione delle aziende esportatrici. Il webinar informativo previsto per il 19 febbraio, organizzato con Sace, Maeci, Agenzia Ice, Cdp e Simest, è stato rinviato.

👁 Articolo letto 147 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.