Quinta edizione del Sikelos, proclamati i riconoscimenti regionali

La quinta edizione del Premio Sikelos si è svolta questa mattina nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti a Catania, alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti dell’associazione promotrice guidata dal presidente Cavaliere Andrea Finocchiaro. L’iniziativa, sostenuta dai consiglieri comunali Alessandro Campisi ed Erika Bonaccorsi e dalla Presidenza del Consiglio comunale, ha visto la partecipazione del neoassessore Luca Sangiorgio. La cerimonia è stata coordinata da Marcello Proietto di Silvestro.

Nel corso dell’evento sono state individuate le “Eccellenze di Sicilia” 2025, personalità distintesi nei settori professionale, culturale e sociale. Per il Direttivo Sikelos è stata nominata la Cav. Uff. Avv. Silvana Paratore, riconosciuta a livello nazionale per l’impegno in ambito filantropico e nella tutela dei diritti delle donne. Per Catania il riconoscimento è andato a Enrico Musumeci, presidente di Meta Catania Sport. Siracusa ha designato lo storico dell’arte Michele Romano, docente e curatore di iniziative culturali. Per Ragusa il premio è stato attribuito alla judoka Savita Russo, protagonista delle competizioni internazionali. La Delegazione Sikelos di Agrigento ha scelto il maestro d’arte Carmelo Guarneri, noto per la sua produzione dedicata ai pupi siciliani. Caltanissetta ha indicato l’imprenditore Arcangelo Giammusso, attivo nel settore della refrigerazione industriale. Per Palermo il riconoscimento è stato assegnato all’architetto e storico dell’arte Danilo Maniscalco. Enna ha designato l’artista Ornella Gullotta, mentre la Delegazione Sikelos di Trapani ha premiato l’artigiano Platimiro Fiorenza, maestro del corallo. Il Comune di Messina ha individuato lo scrittore e giornalista Geri Villaroel.

L’accoglienza è stata organizzata dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Fermi Eredia” di Catania, coordinati dal docente Massimo Torrisi e dalla dirigente Giusy Lo Bianco. «È stata un’esperienza bellissima», ha affermato Finocchiaro insieme ai componenti del Direttivo Natale Spolverino e Giuseppe Milazzo. Il Premio ha ricevuto l’Alto Patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e di numerosi enti e associazioni regionali e nazionali.

