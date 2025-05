Antoci denuncia la censura dell’account TikTok di Borsellino

Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha sollevato una questione riguardante la limitazione dell’account TikTok di Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, attivamente impegnato nella sensibilizzazione contro la mafia. Secondo quanto denunciato da Borsellino, il suo account è stato bloccato fino al 2035, impedendogli di continuare a diffondere contenuti incentrati sulla lotta alla criminalità organizzata. Antoci ha sottolineato che tale decisione rappresenta una grave violazione della libertà di espressione. Inoltre, ha evidenziato un’ulteriore contraddizione: molti account social continuano a pubblicare contenuti che sostengono la criminalità mafiosa e incitano alla violenza, senza subire alcuna forma di censura.

L’europarlamentare ha anche richiamato l’attenzione sul Digital Services Act (DSA), normativa europea che impone alle piattaforme online di garantire un adeguato controllo dei contenuti, in particolare per quanto riguarda la prevenzione della violenza online. A tal proposito, Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea, sollecitando l’avvio di un’indagine su come TikTok stia attuando il monitoraggio dei contenuti, per accertare se le sue pratiche siano in linea con le disposizioni del DSA. L’obiettivo, secondo l’europarlamentare, è di bilanciare la tutela della libertà di espressione con la necessità di contrastare la diffusione di messaggi violenti e dannosi. Antoci ha concluso affermando che non è accettabile che una voce autorevole come quella di Salvatore Borsellino venga silenziata.

