Controlli della Polizia alla Vucciria, locale sospeso e multe

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha intensificato i controlli amministrativi nel centro storico di Palermo, con particolare attenzione alla zona della Vucciria. L’azione, condotta dalla squadra amministrativa del Commissariato “Centro” e dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, affiancata dal Nucleo Ispettorato del Lavoro e dall’Asp, ha portato ieri all’ispezione di un esercizio commerciale. Durante l’intervento, sono state rilevate diverse irregolarità: “occupazione del suolo pubblico”, mancanza di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, carenze igienico-sanitarie e presenza di un lavoratore in nero.

In seguito alla contestazione di tali violazioni, gli agenti hanno elevato sanzioni per un totale di 12.000 euro e disposto la sospensione dell’attività commerciale ai sensi dell’articolo 138 del regolamento UE 625/17 e dell’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008. La scelta di procedere con questo tipo di verifiche risponde all’esigenza di prevenire e reprimere comportamenti illeciti e di tutelare la salute pubblica, mantenendo al contempo un presidio continuo sul territorio per contrastare il degrado urbano. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, nell’ambito di un piano strategico volto a garantire il rispetto delle normative da parte di tutti gli esercenti presenti nelle aree a elevata densità commerciale.

