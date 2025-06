RO Racing in gara da Ascoli a Caltanissetta fino a Montecatini

La scuderia RO Racing affronterà un fine settimana ricco di impegni in quattro differenti manifestazioni nazionali. «Il team sarà impegnato su più fronti», ha dichiarato il direttore sportivo.

Nelle Marche, ad Ascoli Piceno, si disputerà il terzo round del Campionato Italiano Supersalita – la sessantaquattresima Coppa Paolino Teodori. Andrea Currenti prenderà il via con una Peugeot 106 Racing Start nella classe RS1.6 PLUS. Nella GT Supercup, con tre Ferrari 488 Challenge Evo, correranno Lucio Peruggini, Giovanni del Prete e Alessandro Gabrielli; in GT Cup sarà al via Gabriele Mauro con la Porsche 997 GT3 CUP 9. Davide Gabrielli porterà in pista la sua Seat Leon ST 2000 in RS 2.0 TB e Matteo Gabrielli si misurerà in TCR con la Peugeot 308.

In Sicilia, a Caltanissetta, quarto appuntamento della Coppa Rally di nona zona, Biagio Mingoia e Cristian Carruba punteranno al successo di categoria con la Fiat Punto HGT S1600; Giuseppe Giallombardo e Salvatore Principato cercheranno i primi posti in Rally4 su Peugeot 208 GT. Jerry Mingoia e Roberto Longo, su Peugeot 208 R2B, difenderanno la leadership di classe, mentre Gianluca Licitra e Michele La Fico, su Alfa Romeo 145, dovranno assicurarsi la qualificazione alla finale.

In Toscana, al Rally di Montecatini Terme e Valdinievole, Carmine Tribuzio, reduce dal terzo posto dell’edizione precedente, gareggerà con Mattia Cipriani a bordo di una Citroën C3 R5. Infine, nello Slalom del Gigante Giardinello–Sagana, in provincia di Palermo, Alfonso Belladonna scenderà in pista con una Fiat Uno della classe S7.

