Incidente mortale in via Belgio a Palermo, perdono la vita due giovani

Nella notte tra ieri e oggi due giovani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 03:00 nel sottopassaggio di via Belgio, sulla carreggiata in direzione Catania. I corpi di Antonio Mazzola, 27 anni, e di Domenico Schiavo, 22 anni, sono stati rinvenuti a distanza dalla motocicletta su cui viaggiavano, una Kawasaki bianca che ha terminato la corsa contro il guard-rail. L’impatto è stato descritto come particolarmente violento.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e diverse volanti della polizia; la viabilità è rimasta interrotta per alcune ore. «Inutili i soccorsi», recita il primo bollettino diffuso dalle forze dell’ordine. Antonio Mazzola, che aveva da poco festeggiato il ventisettesimo compleanno, lavorava come sommelier in un ristorante del centro storico di Palermo e collaborava con una struttura di San Nicola l’Arena. Insieme a lui era presente Domenico Schiavo, risultava impiegato in un’agenzia di scommesse nei pressi dello Sperone.

Le autorità stanno procedendo agli accertamenti tecnici sul veicolo e sulla dinamica dell’incidente; ulteriori dettagli saranno forniti a conclusione degli accertamenti medico-legali e delle verifiche della polizia stradale.

