Perquisizione a Capaci: droga, sequestri e un arresto

Un’operazione dei Carabinieri della Stazione di Capaci ha portato all’arresto di un 21enne palermitano, ritenuto responsabile di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di alterazione di armi e detenzione di arma clandestina. Contestualmente, il fratello dell’indagato è stato denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito da una perquisizione domiciliare eseguita con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, specializzata nella ricerca di armi ed esplosivi. L’attività ha fornito riscontri immediati. All’interno dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto una pistola originariamente a salve, modificata artigianalmente e resa funzionante attraverso la saldatura di una canna, trasformandola in arma comune da sparo e dotata di caricatore.

Nel corso del controllo sono state inoltre sequestrate tre cartucce e cinque bossoli calibro 7,65. A completare il quadro indiziario, il rinvenimento di due involucri contenenti hashish, per un peso complessivo superiore ai 150 grammi, insieme a materiale ritenuto idoneo al taglio e al confezionamento della sostanza. Gli elementi acquisiti hanno delineato un contesto compatibile con un’attività di spaccio non occasionale.

Al termine delle operazioni, il 21enne è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per il fratello è scattata la denuncia a piede libero, in relazione alle ipotesi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

