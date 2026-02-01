Smottamento a Messina, due famiglie evacuate nel rione Ritiro

Una giornata caratterizzata da precipitazioni persistenti ha determinato una situazione di criticità nel rione Ritiro, a Messina, dove sono state rilevate lesioni strutturali in un’abitazione e disposta, a titolo precauzionale, la chiusura di una strada di collegamento tra via Palermo, Ritiro e Giostra. Il provvedimento non riguarda l’arteria di San Michele Portella.

Le verifiche hanno interessato una casa a due piani nella quale sono emerse fessurazioni giudicate meritevoli di approfondimento. Due persone residenti nell’immobile sono state evacuate, mentre un ulteriore occupante dell’abitazione adiacente è stato invitato ad allontanarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione civile comunale e la polizia municipale, che ha provveduto alla delimitazione dell’area interdetta. Presente anche l’assessore comunale Massimo Minutoli.

Secondo quanto riferito dall’assessore, “non è ancora stabilita la causa delle lesioni presenti nello stabile. Il cedimento della collinetta non è ancora stato confermato quale eventuale causa del cedimento strutturale, servirà una accurata indagine geomorfologica”. Minutoli ha inoltre precisato che “i vigili del fuoco hanno disposto l’allontanamento degli occupanti e si è in attesa della loro relazione”, aggiungendo che la Protezione civile è intervenuta “per offrire eventuale assistenza e supporto alla popolazione su indicazione del sindaco Federico Basile”, con il supporto dei tecnici comunali.

Nel corso del sopralluogo è stata effettuata una prima valutazione visiva, ritenuta non sufficiente a definire l’origine delle criticità, per la quale saranno necessarie indagini specifiche. Il nucleo familiare, residente in affitto, e il proprietario dell’immobile, che vive nella casa vicina, hanno trovato temporanea sistemazione presso parenti. Successivamente, a seguito di segnalazioni dei cittadini, è intervenuto anche il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso, che ha annunciato l’intenzione di convocare una commissione.

