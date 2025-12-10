L’Università celebra la quarantesima edizione del Premio Alata Solertia

La Studiorum Universitas di Messina ospiterà venerdì 12 dicembre, alle 16.30, nell’aula ex Merciologia, la quarantesima edizione del Premio Alata Solertia. L’iniziativa, coordinata da Calogero Centofanti, riprende una tradizione istituita nel 1968 e dedicata alla giornata del ringraziamento verso il Magnifico Rettore e i docenti che contribuiscono alla formazione scientifica degli studenti.

L’appuntamento intende valorizzare il ruolo degli educatori e richiamare l’attenzione sui principi di coerenza, partecipazione civica e osservanza della Costituzione. Secondo quanto ricordato dagli organizzatori, tali valori, già centrali nell’esperienza originaria del 1968, mantengono una funzione rilevante anche nel quadro sociale attuale.

Nel corso della cerimonia saranno attribuiti riconoscimenti a diverse figure impegnate nella vita accademica e civile. Tra i destinatari figurano autorità scientifiche, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, oltre a cittadini e volontari distintisi per attività di servizio, compresi coloro che hanno operato alla Porta Santa.

Calogero Centofanti ha sottolineato che l’incontro vuole essere “un momento di gratitudine verso chi, con responsabilità e continuità, contribuisce alla crescita della comunità universitaria e del contesto sociale più ampio”. La manifestazione, nella sua impostazione, si propone di evidenziare esperienze e testimonianze riconducibili all’impegno, alla dedizione e alla solidarietà, elementi considerati parte integrante della vita della comunità accademica e del territorio.

