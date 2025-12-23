Convenzione Papardo-Asp a rischio: cresce l’allarme nelle Eolie

La possibile mancata proroga della convenzione tra l’Azienda ospedaliera Papardo e l’Asp di Messina, in scadenza il prossimo 31 dicembre, sta suscitando forte preoccupazione nelle isole Eolie. Secondo quanto emerso, l’accordo che garantisce la copertura di servizi sanitari essenziali presso l’ospedale di Lipari potrebbe non essere rinnovato, con conseguenze rilevanti per un territorio insulare caratterizzato da difficoltà strutturali nei collegamenti con la terraferma.

Il presidio sanitario di Lipari rappresenta un punto di riferimento per l’assistenza ospedaliera dell’arcipelago e la sua operatività è strettamente legata alla collaborazione con l’Azienda ospedaliera Papardo e con l’Asp di Messina. L’ipotesi di un’interruzione della convenzione ha alimentato timori tra la popolazione locale, che vede a rischio la continuità di prestazioni considerate fondamentali.

Sulla vicenda è intervenuto l’onorevole Antonio De Luca del Movimento 5 Stelle, che ha sollecitato un immediato chiarimento e la conferma dell’accordo. «Lasciare le Eolie sguarnite di servizi sanitari fondamentali – ha dichiarato – significherebbe mettere seriamente a rischio la salute e la vita dei cittadini», evidenziando come la mancata copertura inciderebbe anche su ambiti ritenuti salvavita, quali l’assistenza anestesiologica e cardiologica.

De Luca ha inoltre richiamato episodi critici e disagi registrati negli ultimi anni, sottolineando che le condizioni di isolamento dell’arcipelago richiedono un’attenzione particolare da parte delle istituzioni regionali e del sistema sanitario. Secondo il deputato, la specificità territoriale delle Eolie impone scelte orientate alla continuità e alla stabilità dei servizi, al fine di garantire livelli adeguati di assistenza alla popolazione residente e ai numerosi visitatori.

