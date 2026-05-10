Luigi Fazzino conquista la 49ª Catania Etna su Osella PA30

È Luigi Fazzino il vincitore della 49ª edizione della Catania Etna. Il pilota siracusano di Melilli, al volante dell’Osella PA30, ha conquistato il successo nella competizione organizzata dall’Automobile Club Catania, valida come secondo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e del Campionato Siciliano Salita.

Fazzino ha completato i 7,5 chilometri della SP 92 con il tempo complessivo di 6’05”30, ottenuto grazie ai crono di 3’02”94 in gara 1 e 3’02”36 in gara 2. Per il giovane pilota si tratta del secondo successo stagionale dopo quello ottenuto alla salita del Costo, in Veneto, lo scorso aprile.

Alle sue spalle hanno chiuso i catanesi Michele Puglisi e Antonino Salamone, entrambi su Nova Proto NP03 Aprilia. Puglisi ha confermato le buone indicazioni emerse già durante le prove ufficiali, mentre Salamone ha centrato il podio al debutto sulla sportscar francese motorizzata Aprilia.

Prima della partenza si sono registrati due forfait di rilievo. Francesco Conticelli ha rinunciato alla gara a causa del riacutizzarsi di un problema al ginocchio sinistro, ancora in fase di recupero dopo un intervento chirurgico. Samuele Cassibba, invece, non ha preso parte alla manifestazione per un problema tecnico alla Nova Proto NP01 V8.

“È la concretizzazione di ogni sforzo organizzativo profuso”, ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club Catania Maurizio Magnano San Lio, sottolineando anche l’impossibilità di consentire l’accesso del pubblico lungo il percorso. Sulla stessa linea il sindaco di Nicolosi Angelo Pulvirenti, che ha evidenziato il valore storico e promozionale della competizione per il territorio etneo.

Ai piedi del podio si è classificato il messinese Emanuele Schillace, seguito da Orazio Maccarrone, primo tra le monoposto su Gloria CP7 Suzuki. Tra le vetture storiche si è imposto Gaetano Palumbo nel 4° Raggruppamento, mentre Giovanni Cassibba ha ottenuto il successo tra le Classiche con l’Osella PA20 BMW.

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