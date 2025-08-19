Cronaca

Militello prepara l’addio a Pippo Baudo, Schifani presente

martedì 19.08.2025 - 19:47:34
Militello Val di Catania si appresta a dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo, con una cerimonia funebre prevista per domani alle ore 16 presso il santuario di Santa Maria della Stella. Il rito sarà presieduto dal vescovo di Caltagirone, Calogero Peri, e co-celebrato da don Giuseppe Luparello, parroco del santuario da otto anni. L’omelia sarà affidata a don Giulio Albanese, guida spirituale di Baudo.

«Per me è un onore accogliere il feretro di Pippo Baudo. Per tanti anni è entrato attraverso la televisione nelle case della gente, molti lo considerano quasi un familiare. La notizia dei funerali a Militello ha inizialmente sorpreso, ora c’è grande attesa», ha dichiarato don Luparello.

Il santuario, luogo significativo per la vita del presentatore, è la chiesa in cui prestava servizio come chierichetto durante l’infanzia. La comunità religiosa del paese si distingue per una tradizionale devozione divisa tra la Madonna della Stella, a cui era devoto Baudo, e il Salvatore.

Alla cerimonia sarà presente anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. In rappresentanza istituzionale, la Regione parteciperà con il gonfalone ufficiale e il picchetto d’onore del Corpo forestale regionale.


