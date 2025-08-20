Arcipelago eoliano, Carabinieri in azione durante le festività

Controlli straordinari sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo, con il supporto della motovedetta “Stefanizzi”, durante il periodo di Ferragosto nell’arcipelago eoliano. Le operazioni hanno riguardato le principali isole e si sono svolte anche in orario notturno, con l’obiettivo di prevenire reati e garantire la sicurezza nelle aree a maggiore afflusso turistico e giovanile.

Nel corso delle attività, sono state identificate oltre 350 persone e controllati 219 veicoli. Le verifiche hanno portato alla contestazione di numerose infrazioni al Codice della Strada, con il sequestro amministrativo di sette veicoli e il fermo di altri sette. Sono stati decurtati complessivamente 70 punti dalle patenti e irrogate sanzioni per un totale superiore a 9.000 euro. Quattro persone sono state denunciate per ubriachezza molesta.

Sul fronte della prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, sette soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Messina per uso personale di marijuana, cocaina e hashish.

In ambito penale, è stata formalizzata una denuncia per furto in abitazione e un’altra per lesioni personali, minacce e furto di cellulare. I controlli alle attività commerciali hanno portato alla denuncia del titolare di un esercizio a Filicudi per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione. Analoghi provvedimenti sono stati adottati a Lipari e Panarea nei confronti di altri due titolari, uno dei quali ha organizzato una serata danzante senza la necessaria licenza. Ulteriori quattro soggetti sono stati sanzionati per inosservanza di ordinanze sindacali e norme sulle emissioni sonore.

👁 Articolo letto 244 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.