CAS, in corso l’avvio dell’appalto per rinnovare gli impianti di esazione

Nel periodo compreso tra l’11 e il 17 agosto 2025, le autostrade siciliane hanno registrato un incremento dei transiti rispetto allo stesso periodo del 2024. Secondo i dati di Autostrade Siciliane, sulla Messina-Palermo e sulla Messina-Catania si sono registrati complessivamente 1.283.184 passaggi di veicoli, con un aumento pari all’1% rispetto all’anno precedente.

Le principali concentrazioni di traffico sono state rilevate alle barriere di Messina Nord, Villafranca, Rometta, Milazzo, Cefalù e Acireale, mentre il punto con il maggior numero di accessi è stato Catania, che ha superato i 218 mila transiti. Alcuni disagi si sono verificati in corrispondenza di Buonfornello e in altre stazioni a vocazione turistica, dove i guasti agli impianti di esazione automatica hanno determinato temporanee code, successivamente smaltite con l’intervento delle squadre di manutenzione. La società ha precisato che l’appalto per la sostituzione degli impianti, installati a fine anni Novanta, è in fase di conclusione.

Sul fronte della sicurezza, la settimana di Ferragosto non ha registrato incidenti gravi, risultato attribuito alla vigilanza della Polizia Stradale e al presidio costante del personale di Autostrade Siciliane. Non sono stati segnalati neppure incendi di rilievo nelle aree limitrofe alla rete autostradale.

Per quanto riguarda l’accesso a Messina, la piena operatività del viadotto Ritiro ha contribuito ad alleggerire la viabilità cittadina. Diversa la situazione per l’area di Catania, dove il presidente di Autostrade Siciliane, Filippo Nasca (nella foto), ha evidenziato la necessità di progettare una terza corsia sulla Messina-Catania: “È necessario ed urgente progettare la terza corsia sulla tratta terminale, poiché l’infrastruttura non è più adeguata a sostenere i volumi attuali”. La rete autostradale si prepara ora ad affrontare il controesodo previsto per la fine di agosto.

👁 Articolo letto 491 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.