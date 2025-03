Schifani: «Università presidio essenziale contro ogni illegalità»

Durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Kore di Enna, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha posto l’accento sul ruolo strategico dell’istruzione superiore nella promozione della legalità. Alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, Schifani ha affermato: «L’Università, luogo di sapere e formazione, è il baluardo più forte contro l’illegalità: qui si formano le menti e le coscienze delle future generazioni». L’evento ha assunto un significato particolare in quanto coincidente con la trentesima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Schifani ha inoltre sottolineato come l’Università Kore rappresenti un punto di riferimento per la formazione di qualità in Sicilia, capace di contrastare il fenomeno della migrazione studentesca. «È un privilegio per la nostra regione poter contare su un’istituzione che offre libertà di scelta formativa e risultati di eccellenza», ha dichiarato, ribadendo l’importanza dell’investimento nel settore educativo quale risorsa strategica per il futuro del territorio.

Nel suo intervento, il presidente ha affrontato anche la questione della carenza di personale medico, elogiando la recente decisione del governo di abolire il numero chiuso per l’accesso a Medicina. «La riforma, voluta con determinazione dalla ministra Bernini, rappresenta una svolta epocale», ha evidenziato, ricordando come l’attuale sistema selettivo abbia escluso numerosi giovani meritevoli. Secondo Schifani, questa misura costituisce una risposta concreta alle criticità del sistema sanitario nazionale e un’opportunità reale per chi aspira a una carriera nella medicina.

