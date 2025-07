Fashion show al Circolo Lauria unisce moda e inclusione

Sul prato della villa del Circolo Canottieri Roggero Lauria di Palermo, a Mondello, si è tenuta la terza edizione di “Moda, sport e inclusione”, promossa da Madì Creazioni. La passerella ha unito musica, abiti e bellezza per mettere in luce realtà del terzo settore impegnate a supportare persone con sfide quotidiane. Hanno sfilato mamme, bambini e atlete del Circolo, mentre le collezioni di Madì Creazioni, Giù per terra, Tecnica Sport e La Bottega dei Sogni hanno animato la serata, resa possibile anche grazie al contributo di Martina, Duca di Salaparuta e Blanco Salon.

L’evento, condotto dalla giornalista Licia Raimondi, ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana. In qualità di testimonial è intervenuta Matilde Padoan, nuotatrice e campionessa di golf dell’Asd Sport 21 Sicilia, nata al nord e trasferitasi in Sicilia per coltivare la passione sportiva, nonostante la Sindrome di Down.

Per l’Assessorato della Famiglia ha presenziato Eleonora Gazziano; in rappresentanza del Comune di Palermo, il consigliere Gianluca Inzerillo ha consegnato un riconoscimento al Circolo Lauria, al vicepresidente dell’Asd Sport 21 Sicilia Francesco Muratore e all’organizzatrice Marzia Di Gaetano, coadiuvata dalla socia Anna Petronio.

L’Asd Sport 21 Sicilia, iscritta al Coni e affiliata Fisdir, riunisce tecnici e famiglie di giovani con disabilità intellettiva relazionale e promuove attività agonistiche di nuoto e judo. Tra i suoi traguardi figura il titolo di Campioni d’Italia di Judo Fisdir 2021.

“Questo servizio sociale serve per il futuro del nostro circolo”, ha dichiarato il presidente Andrea Vitale. “Fare del bene e contribuire alla gioia degli altri fa stare bene”, ha aggiunto Marzia Di Gaetano. – Foto Marco Lapis.

