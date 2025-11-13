Polizia di Stato, lezione sulla legalità per gli studenti di Belpasso

Una giornata formativa dedicata ai temi della legalità si è svolta nel cortile dell’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” di Belpasso, dove gli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno incontrato gli alunni della scuola primaria su iniziativa della Dirigenza scolastica. L’appuntamento ha offerto ai giovani studenti l’occasione di dialogare con i poliziotti e approfondire aspetti legati alla convivenza civile, al rispetto delle regole e al valore delle relazioni positive con compagni, insegnanti e familiari.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato quanto sia utile confrontarsi con gli adulti di riferimento in situazioni di disagio, ricordando che è sempre possibile rivolgersi alle forze dell’ordine per segnalare episodi di preoccupazione, compresi i casi di bullismo. Gli agenti hanno evidenziato che il poliziotto deve essere percepito come un interlocutore affidabile, orientato a tutelare chi si trova in difficoltà e a garantire che ogni cittadino possa esercitare i propri diritti nel rispetto delle norme.

Durante la lezione sono state illustrate alcune procedure investigative utilizzate nelle attività di polizia giudiziaria, consentendo ai bambini di immedesimarsi nel ruolo di “detective per un giorno” attraverso esempi pratici. Gli studenti hanno posto numerose domande riguardanti il percorso per entrare in Polizia, le modalità operative adottate negli interventi e gli aspetti più complessi del lavoro in uniforme. Gli agenti hanno risposto condividendo esperienze personali e momenti tratti dalla vita professionale.

La visita si è conclusa con l’incontro con gli operatori della squadra volanti, che hanno mostrato attrezzature e dotazioni di servizio. Alcuni studenti hanno richiesto di salire a bordo dell’auto di pattuglia, con un breve momento dedicato all’attivazione della sirena e alle foto ricordo. L’iniziativa rientra nelle attività di prossimità promosse dal Questore di Catania nell’ambito del programma “Esserci sempre”.

👁 Articolo letto 171 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.