Emanuele Schillace domina lo Slalom Giarre-Milo 2025

L’edizione 2025 dello Slalom Giarre–Milo ha confermato le attese della vigilia, con Emanuele Schillace che si è imposto per la terza volta consecutiva. Il pilota messinese della Scuderia Venanzio ha tagliato il traguardo in 1’32″98, registrando il miglior tempo al volante della sua Radical SR4 (E2SC TM 1600). Il successo si è concretizzato su un tracciato impegnativo che ha visto una fusione di velocità e tecnica, con curve strette e tratti complessi tra Miscarello e Milo.

Alle spalle di Schillace, Giuseppe Giametta ha ottenuto il secondo posto con un tempo di 1’35″17, distaccato di 2″19 dal vincitore, mostrando una guida solida. Silvio Fiore ha chiuso il podio con 1’39″85, a 6″87 di distanza dal primo, anche se la sua prestazione ha rivelato qualche incertezza nei passaggi più tecnici.

Nel resto della classifica, Maurizio Fontana ha conquistato il quarto posto con 1’49″68, seguito da Domenico Gangemi, primo tra i non-prototipi, che ha registrato 1’51″64 al volante di una Fiat 127 S. Giuseppe Radici, pur pagando un po’ nel tratto finale, ha ottenuto il sesto posto con 1’52″97. Marco Gammeri ha chiuso settimo con 1’54″19, mentre Salvatore Castorina e Alessandro Prato hanno completato gli otto posti a premi, rispettivamente con i tempi di 1’54″95 e 1’56″05. L’ultimo posto tra i dieci è stato occupato da Alfonso Belladonna, con 1’56″55.

La competizione, organizzata dall’Automobile Club Acireale in collaborazione con la Scuderia Giarre Corse e patrocinata dai Comuni di Giarre e Milo, ha ricevuto anche il supporto delle istituzioni locali, come la Prefettura di Catania e la Città Metropolitana. La gara è stata trasmessa in diretta streaming su Naxos ProRacing, con la telecronaca di Enzo Amoroso, confermando la manifestazione come uno degli eventi più rilevanti nel panorama motoristico siciliano.

