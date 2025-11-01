Donna travolta da un’auto ad Aci Castello: muore a 63 anni

Una donna di 63 anni è deceduta in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 114 Orientale Sicula, nei pressi del bivio per Aci Castello, in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava camminando a piedi quando è stata investita da un’autovettura utilitaria. L’impatto, particolarmente violento, l’ha proiettata a diversi metri di distanza dal punto di collisione, lungo la corsia diretta verso il centro abitato costiero.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Aci Castello, che hanno eseguito i rilievi necessari per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e gestito la viabilità, temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso. Il personale del 118, intervenuto immediatamente, ha potuto soltanto constatare il decesso della donna.

Le autorità stanno valutando diverse ipotesi sulle cause del sinistro, tra cui quella di una possibile velocità eccessiva tenuta dal conducente del veicolo. Gli accertamenti proseguiranno per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.

