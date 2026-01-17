CambiAmo Capo presenta un emendamento su minori e sociale

Il gruppo consiliare “CambiAmo Capo” ha depositato un maxi-emendamento tecnico al Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Capo d’Orlando, con l’obiettivo di superare una fase di stallo amministrativo e rendere immediatamente operative alcune iniziative dedicate ai diritti dei minori e al settore sociale. L’atto è stato presentato dai consiglieri Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Teodolinda Liotta e Giuseppe Truglio.

L’emendamento mira a dare concreta attuazione alle mozioni protocollate con i numeri 36246 e 36363 nel novembre scorso, anticipandone gli effetti prima dell’approdo in Aula. I firmatari spiegano di aver scelto questa strada per tradurre le proposte politiche in capitoli di spesa definiti. “Non abbiamo voluto attendere i tempi della politica e della burocrazia”, affermano i consiglieri, sottolineando come l’intervento individui coperture finanziarie pari a 28 mila euro senza ricorrere a incrementi fiscali.

Le risorse individuate consentirebbero l’attivazione del Garante dell’Infanzia, l’istituzione dell’Osservatorio permanente sul benessere minorile e sulla qualità urbana e l’avvio di nuove progettualità sociali. Il piano è articolato in più ambiti operativi, tra cui il rafforzamento di una rete di ascolto con il coinvolgimento di professionisti e realtà educative locali, interventi di riqualificazione urbana partecipata rivolti a spazi frequentati dai minori e l’istituzione di un fondo contro la povertà educativa destinato all’accesso a sport, cultura e formazione.

Le fonti di finanziamento indicate comprendono fondi statali perequativi, oneri di urbanizzazione, proventi da sanzioni del Codice della strada e una quota della tassa di soggiorno. “Ora la scelta è esclusivamente politica”, dichiarano i consiglieri, auspicando che l’amministrazione Ingrillì recepisca le variazioni proposte nel documento contabile.

