Condrò, auto precipita in un burrone: morto pensionato di 75 anni

Un grave incidente si è verificato nelle campagne del Messinese, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con la propria vettura in una profonda scarpata. La vittima è Antonino De Gaetano, pensionato residente a San Filippo del Mela.

Il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata, poco dopo le 22, in contrada Spidia, zona rurale del comune di Condrò situata al confine con San Pier Niceto. Secondo le prime informazioni, l’automobile sarebbe finita sul fondo di un burrone per motivi che restano ancora da accertare.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni proprietari di terreni della zona che hanno notato il veicolo nella scarpata. Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i soccorritori insieme alle forze dell’ordine.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente impegnative. I vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Milazzo e Messina hanno lavorato per raggiungere il mezzo, mettere in sicurezza l’area e consentire il recupero dell’autovettura e del conducente.

All’arrivo dei sanitari, tuttavia, per l’uomo non vi era più alcuna possibilità di soccorso. Il personale medico ha potuto soltanto accertarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. Le prime verifiche farebbero pensare a un incidente senza il coinvolgimento di altri veicoli, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi per chiarire le cause della perdita di controllo del mezzo. Tra gli elementi al vaglio figurano un possibile malore del conducente oppure un’eventuale anomalia meccanica dell’automobile.

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