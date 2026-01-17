Pedopornografia online, quattro arresti della Polizia postale a Catania

Quattro persone sono state arrestate in flagranza di reato dalla Polizia postale di Catania con l’accusa di “detenzione di ingente materiale pedopornografico”, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura distrettuale del capoluogo etneo. I destinatari del provvedimento sono un impiegato, un libero professionista e un pensionato, di età compresa tra i 50 e i 70 anni.

Gli arresti sono stati già convalidati dal Giudice per le indagini preliminari. L’attività investigativa è stata condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Catania ed è scaturita da un’iniziativa del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo). Quest’ultimo, in collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition, ha impiegato strumenti investigativi avanzati che hanno consentito di “geolocalizzare in Sicilia” alcuni utilizzatori di account coinvolti nella condivisione e nel download di immagini e video illegali.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha emesso decreti di perquisizione personale e informatica nei confronti degli indagati. Le operazioni sono state eseguite dagli investigatori della Polizia postale, che hanno sottoposto a controllo i dispositivi informatici nella disponibilità dei quattro arrestati.

Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati “decine di migliaia di file” contenenti immagini e video di pornografia minorile. Il materiale era archiviato su diversi supporti digitali, oggetto di sequestro per i successivi accertamenti tecnici.

L’inchiesta si inserisce nell’attività di contrasto ai reati di sfruttamento sessuale dei minori online e ha permesso di individuare e bloccare presunti utilizzatori attivi di canali di diffusione di contenuti illegali sul territorio siciliano.

