Barcellona, Sciotto: «Indetto il concorso per il primario di Medicina»

Il direttore generale dell’Asp di Messina ha indetto il concorso per la nomina del direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina Interna dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. A darne notizia è il deputato regionale di Sud chiama Nord, Matteo Sciotto, che considera il provvedimento un primo risultato dell’iniziativa parlamentare avviata per denunciare le criticità organizzative delle strutture sanitarie del Messinese.

Lo scorso 8 ottobre, Sciotto aveva segnalato attraverso un’interrogazione la prolungata assenza di un primario nel reparto di Medicina Generale del presidio barcellonese, evidenziando il ricorso a incarichi temporanei che, secondo il parlamentare, si sarebbero protratti oltre i limiti previsti dalla normativa.

«È un primo passo concreto, che aspettavamo da anni», afferma Sciotto, attribuendo alla propria iniziativa un ruolo nell’avvio della procedura concorsuale. «Significa che la nostra denuncia ha smosso qualcosa. Significa che quando si accendono i riflettori, le cose si muovono».

Il deputato sottolinea tuttavia che restano irrisolte altre questioni riguardanti gli ospedali di Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Milazzo. Tra queste, la presenza di direttori sanitari facenti funzione da diversi anni e la concentrazione di più incarichi sulla stessa persona, situazioni sulle quali aveva già richiesto chiarimenti.

«Continuerò a vigilare perché questo concorso si concluda in fretta e con trasparenza», dichiara Sciotto, sollecitando interventi anche per la stabilizzazione delle direzioni sanitarie.

Per il parlamentare di Sud chiama Nord, il superamento degli incarichi provvisori rappresenta una condizione necessaria per garantire continuità gestionale alle strutture ospedaliere della provincia di Messina.

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