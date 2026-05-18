Legends Show, a Patti tre giorni dedicati al calcio internazionale

La Sala Consiliare del Comune di Patti ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del Legends Show, manifestazione in programma dal 4 al 6 settembre 2026 che porterà in città alcune figure storiche del calcio nazionale e internazionale. All’incontro hanno preso parte rappresentanti istituzionali, operatori dell’informazione, partner dell’iniziativa e realtà territoriali coinvolte nell’organizzazione.

Nel corso della presentazione sono stati illustrati gli obiettivi del progetto, pensato per coniugare sport, intrattenimento e promozione del territorio. Gli organizzatori hanno descritto il Legends Show come un format orientato a coinvolgere pubblici differenti attraverso eventi sportivi, attività per famiglie, appuntamenti musicali e iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Il programma si articolerà in più aree della città, interessando il Palazzetto dello Sport, il Teatro Greco di Tindari, Patti Marina e gli spazi destinati al Fan Village. Durante la conferenza sono stati inoltre annunciati i primi ospiti ufficiali della manifestazione, tra cui Dida e Sébastien Frey. Ulteriori partecipazioni saranno rese note nelle prossime settimane attraverso i canali ufficiali dell’evento.

Una parte del progetto sarà dedicata ai più giovani, con tornei, attività sportive e iniziative improntate ai valori del fair play e della partecipazione. Gli organizzatori hanno evidenziato la volontà di realizzare un appuntamento che vada oltre l’aspetto agonistico, coinvolgendo il territorio e offrendo ai tifosi l’occasione di incontrare protagonisti che hanno segnato la storia del calcio.

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