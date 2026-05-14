44enne tenta il suicidio gettandosi in mare, soccorso della Polizia

Un uomo di 44 anni è stato soccorso dagli agenti della Polizia di Stato dopo aver manifestato l’intenzione di compiere un gesto estremo sul lungomare cittadino. L’intervento è stato effettuato dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo-Ognina”, allertati tramite una segnalazione giunta al numero unico per le emergenze.

Secondo quanto ricostruito, un cittadino avrebbe notato un uomo in evidente stato di agitazione affacciarsi in modo pericoloso dalla scogliera, lasciando intendere la volontà di lanciarsi in mare. Gli operatori sono arrivati rapidamente sul posto, trovando il 44enne in piedi su uno scoglio, in condizioni precarie e in forte stato di prostrazione.

Gli agenti hanno quindi avviato un dialogo con l’uomo, cercando di instaurare un rapporto di fiducia e mantenendo un atteggiamento calmo e rassicurante. Dopo diversi minuti di conversazione, durante i quali i poliziotti hanno tentato di convincerlo a desistere, gli operatori sono intervenuti approfittando di un momento di distrazione. A rischio della propria incolumità, hanno afferrato il 44enne per le braccia riuscendo a trascinarlo sul marciapiede, mettendolo in sicurezza.

Successivamente l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso. Nel corso dell’intervento avrebbe riferito di attraversare un periodo particolarmente complesso legato a vicende personali.

La vicenda evidenzia ancora una volta il ruolo svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine anche nell’ambito del supporto alle persone in situazioni di fragilità.

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