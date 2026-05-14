Palermo, al via la Targa Florio tra sport e iniziative culturali

La città di Palermo ha accolto la 110ª edizione della Targa Florio con una partecipata cerimonia in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, dove si è svolta la presentazione ufficiale della storica competizione automobilistica. La manifestazione, trasmessa in diretta su ACI Sport TV e sulle piattaforme digitali collegate, vede al via 168 equipaggi impegnati nelle principali serie tricolori ACI Sport.

La giornata inaugurale è stata dedicata alle verifiche tecniche e sportive e allo shakedown disputato sulla Strada Provinciale 89, in località Poggio San Francesco, nei pressi di Altofonte. I migliori riferimenti cronometrici sono stati registrati da Bostjan Avbelj, campione Promozione in carica, affiancato da Damijan Andrejka su Skoda Fabia RS del team Munaretto, con il tempo di 1’17.4. Alle loro spalle Simone Campedelli e Tania Canton su Toyota Yaris GR Rally2, seguiti da Andrea Nucita e Maurizio Messina su Skoda Fabia RS. Nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior si è distinto il sammarinese Giacomo Marchioro, classe 2006, navigato da Daniele Conti su Lancia Ypsilon Rally4.

Le gare entreranno nel vivo sulle strade delle Madonie con le prove speciali “La Montedoro”, “Scillato – La Generosa”, “Geraci – Castelbuono” e “Pollina”, alcune delle quali saranno trasmesse in diretta televisiva. Sabato 16 maggio sono previsti i passaggi conclusivi e la Power Stage finale prima della premiazione fissata al Campus dell’Università degli Studi di Palermo.

Accanto all’aspetto sportivo, la Targa Florio propone iniziative culturali e formative inserite nel programma “Targa Florio, 110 e lode”, organizzato in collaborazione con UniPa. Tra gli appuntamenti, l’incontro dedicato ai cinquant’anni dalla vittoria di “Amphicar” e Armando Floridia, visite guidate al Villino Florio, incontri sulla sicurezza stradale con Andrea Montermini e una mostra dell’artista Francesco Accardi dedicata alla storia della corsa.

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