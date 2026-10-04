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Lampedusa, la protesta dei pescatori arriva a Palermo

domenica 04.10.2026 - 15:54:13
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Pescatori Lampedusa

La protesta dei pescatori di Lampedusa prosegue e approda sul tavolo della Regione. I pescherecci della marineria delle Pelagie restano fermi in porto, mentre sulle banchine continuano a essere esposti gli striscioni con cui gli operatori chiedono interventi sul costo del carburante.

La vertenza si sposta adesso a Palermo, dove una delegazione guidata dal presidente dell’associazione Cogepa, Totò Martello, incontrerà i vertici dell’assessorato regionale alla Pesca. L’obiettivo è affrontare le difficoltà economiche che, secondo gli armatori, stanno incidendo sulla sostenibilità delle attività di pesca nell’arcipelago.

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Il principale nodo riguarda il prezzo del gasolio. A Lampedusa il carburante avrebbe raggiunto 1,80 euro al litro, con un costo superiore del 30% rispetto alla media regionale. Una differenza che Cogepa attribuisce alla presenza di un unico distributore locale e che determina maggiori spese operative per le imprese della marineria.

L’associazione, che rappresenta il 98% degli armatori, segnala inoltre un’altra criticità legata alle condizioni dei fondali. I pescatori denunciano infatti ripetuti danneggiamenti alle reti provocati dai relitti presenti in mare, con ulteriori costi a carico delle aziende.

La protesta resta visibile anche nell’area portuale di Lampedusa. Tra gli striscioni esposti figura un messaggio rivolto direttamente al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: «Salvini, i pescatori di Lampedusa non si rassegnano al caro gasolio». La mobilitazione prosegue quindi parallelamente al confronto avviato con le istituzioni regionali.


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