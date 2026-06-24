Spadafora, Lamberto: attività comunale avanti senza interruzioni

L’attività amministrativa del Comune di Spadafora prosegue regolarmente nonostante le recenti vicende che hanno interessato il sindaco Lillo Pistone. A ribadirlo è stato il vicesindaco Carlo Alberto Lamberto, che ha espresso la posizione condivisa dall’intera Giunta municipale e dai consiglieri di maggioranza.

Nel messaggio rivolto ai cittadini, Lamberto ha sottolineato come il percorso amministrativo avviato dall’attuale governo cittadino continui senza interruzioni, evidenziando la volontà di garantire continuità all’azione istituzionale e ai programmi già avviati sul territorio.

Il vicesindaco ha inoltre fatto riferimento alla sospensione del primo cittadino, definendola un passaggio previsto dalle procedure e funzionale all’accertamento completo dei fatti oggetto delle contestazioni. In questo contesto, l’amministrazione comunale ha confermato la propria fiducia nei confronti dell’autorità giudiziaria.

“La sospensione del Sindaco rappresenta un atto dovuto e necessario per consentire il pieno chiarimento della vicenda”, ha dichiarato Lamberto, aggiungendo che l’intera maggioranza mantiene “la più assoluta fiducia nell’operato della Magistratura” e confida che venga presto ricostruita con precisione la dinamica dei fatti.

Parallelamente, la struttura amministrativa continuerà a svolgere le proprie funzioni senza rallentamenti. Secondo quanto riferito dal vicesindaco, gli uffici e la squadra di governo proseguiranno il lavoro programmato, portando avanti gli interventi e le iniziative già in corso.

L’amministrazione comunale ha quindi assicurato che l’azione di governo locale resterà orientata alla gestione ordinaria e allo sviluppo dei progetti previsti, con l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi e delle attività rivolte alla comunità di Spadafora.

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