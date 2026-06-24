Messina, Iris Forami entra in Giunta a soli 23 anni

A 23 anni entra a far parte dell’esecutivo comunale di Messina con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento delle nuove generazioni nelle scelte amministrative. Iris Forami, tra le componenti più giovani mai nominate nella Giunta di Palazzo Zanca, ha assunto l’incarico di assessora con delega alle Politiche giovanili e alla nuova materia relativa all’impatto generazionale delle politiche pubbliche.

La giovane amministratrice, laureata in Economia aziendale da pochi mesi, ha evidenziato la volontà di operare in stretta collaborazione con il sindaco Federico Basile e con l’intera squadra di governo cittadina. Il compito assegnato punta a promuovere iniziative capaci di ridurre le distanze tra generazioni e affrontare il fenomeno dell’allontanamento dei giovani dal territorio.

Forami ha spiegato che il percorso sarà condiviso con i rappresentanti e gli aderenti delle liste “De Luca sindaco di Sicilia” e “Cateno per i giovani”, realtà che hanno contribuito alla costruzione del progetto politico rivolto alle nuove generazioni. “Lavorerò assieme a tutte le ragazze e i ragazzi delle due liste ‘De Luca sindaco di Sicilia’ e ‘Cateno per i giovani’”, ha dichiarato.

La nomina è stata sostenuta dal sindaco Basile e promossa da Cateno De Luca, che ha ricordato come durante la campagna elettorale fosse stato annunciato l’ingresso di una rappresentanza giovanile all’interno della nuova amministrazione comunale.

“Con Iris abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro: ai giovani vanno garantiti spazio, fiducia e responsabilità”, ha affermato De Luca, ringraziando inoltre i ragazzi impegnati nelle attività politiche e nel confronto con le comunità locali. Secondo il leader di Sud chiama Nord, l’ingresso di Forami rappresenta un ulteriore sviluppo del percorso di partecipazione giovanile nelle istituzioni cittadine.

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