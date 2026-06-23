Spadafora, arresti domiciliari per il sindaco e due fratelli

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito, nelle prime ore della giornata, un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento riguarda tre persone indagate, a vario titolo, per i reati di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso.

Tra i destinatari della misura figurano il sindaco di Spadafora e due fratelli di 75 e 71 anni, considerati dagli investigatori vicini alla famiglia mafiosa dei “Barcellonesi”. Per tutti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

L’inchiesta, coordinata dalla DDA di Messina e avviata nell’aprile del 2024, si concentra sulle elezioni amministrative svoltesi a Spadafora l’8 e il 9 giugno dello stesso anno. Secondo l’ipotesi investigativa, i due fratelli avrebbero favorito la candidatura dell’attuale primo cittadino attraverso un’attività di raccolta del consenso che avrebbe coinvolto anche soggetti esterni al proprio ambito familiare, sfruttando la reputazione derivante dai presunti legami con ambienti della criminalità organizzata.

Gli accertamenti avrebbero inoltre portato alla contestazione di una serie di atti amministrativi che il sindaco avrebbe adottato dopo l’elezione. Tali provvedimenti, secondo gli inquirenti, avrebbero garantito ai due fratelli vantaggi economici e benefici, tra cui l’assegnazione di stalli di sosta pubblici vicino alle abitazioni, agevolazioni fiscali sull’IMU, procedure facilitate per ottenere documentazione relativa a immobili sequestrati e variazioni della destinazione d’uso di alcuni fabbricati.

L’indagine ha inoltre fatto emergere una contestazione di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio nei confronti del sindaco e di una docente di 51 anni, non raggiunta da misure cautelari. In qualità di segretaria di seggio, la donna avrebbe comunicato al candidato sindaco informazioni sull’affluenza di anziani e persone con disabilità e sarebbe intervenuta su alcune schede considerate nulle o contestabili. In cambio, secondo l’accusa, avrebbe ottenuto un incarico gratuito presso il settore scolastico comunale e l’inserimento di un familiare nel servizio civile retribuito della Pro Loco di Spadafora.

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