Scontro tra moto e furgone tra Milazzo e Barcellona, grave un 58enne

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio lungo il tratto compreso tra Milazzo e Barcellona, nella zona della riviera di Ponente. Per cause in corso di accertamento, una moto e un furgone sono entrati in collisione, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 58 anni residente nella zona, che ha riportato gravi ferite in seguito all’impatto. Le condizioni del motociclista hanno richiesto l’attivazione dell’elisoccorso del 118, giunto sul luogo dell’incidente per garantire un rapido trasferimento verso il Policlinico, dove il ferito è stato ricoverato per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente, oltre ai militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Presenti anche i sanitari del servizio di emergenza 118 con un’ambulanza, che hanno prestato le prime cure al motociclista prima del trasferimento in elicottero.

Gli accertamenti proseguono per chiarire le circostanze che hanno portato alla collisione tra i due veicoli e stabilire eventuali responsabilità. La viabilità nell’area è stata gestita dalle forze intervenute durante le operazioni di soccorso e di rilievo.

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