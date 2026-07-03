Messina proclama il lutto cittadino per i funerali di Giulia Scimone

La città di Messina osserverà il lutto cittadino in occasione delle esequie della sedicenne Giulia Scimone, deceduta in seguito all’incidente stradale avvenuto la sera del 28 giugno in via Circuito, nella zona di Torre Faro. La cerimonia funebre è prevista domani alle 16.30 nella Cattedrale.

Con un provvedimento firmato dal sindaco Federico Basile, è stato disposto il lutto cittadino per consentire alla comunità di esprimere il proprio cordoglio. Il dispositivo prevede l’esposizione delle bandiere comunali a mezz’asta e la sospensione di eventuali iniziative pubbliche programmate nello stesso orario delle esequie.

L’Amministrazione comunale ha inoltre invitato cittadini, uffici pubblici, attività commerciali e produttive a osservare un minuto di silenzio all’inizio della funzione religiosa. Analogo invito è stato rivolto alle organizzazioni politiche, sindacali, culturali, sociali, sportive e al mondo dell’associazionismo affinché aderiscano al lutto nelle modalità ritenute più opportune.

Per la stessa ragione è stata rinviata a domenica alle 11 la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale. La riunione, inizialmente fissata per domani, vedrà così l’ingresso ufficiale dei 32 consiglieri neoeletti.

Sul fronte delle indagini, dopo l’autopsia eseguita all’ospedale Papardo dal medico legale Alessandro Visalli, proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso, la giovane è stata investita dalla moto Husqvarna guidata dal diciannovenne Alessandro Mondo, attualmente detenuto con l’accusa di omicidio volontario.

Nel frattempo continuano le iniziative dedicate alla memoria della studentessa. Tra queste, il Movimento Nuova Presenza Giorgio La Pira, guidato da Calogero Centofanti, ha proposto l’installazione di una targa nel luogo dell’incidente. «La deposizione di una targa quale simbolo di un destino terribile e monito per le future generazioni», si legge nella motivazione dell’iniziativa, che auspica l’adesione delle istituzioni cittadine.

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