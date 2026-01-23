Sblocco della spesa regionale, riprendono le liquidazioni alle imprese

La Regione Siciliana riattiva i pagamenti nei confronti delle imprese creditrici, superando le sospensioni che negli anni precedenti avevano rallentato l’erogazione delle risorse. L’annuncio è stato dato dal presidente della Regione, Renato Schifani, che ha illustrato le novità introdotte dall’attuale governo regionale in materia di gestione della spesa.

Con l’avvio del nuovo esercizio finanziario e la riapertura dei capitoli di bilancio, gli uffici regionali sono nuovamente autorizzati a procedere ai pagamenti relativi alle somme impegnate e già liquidate nel corso del 2025. Potranno inoltre essere erogate le risorse che nei primi mesi del 2026 matureranno i requisiti di liquidabilità sui residui. L’ammontare immediatamente disponibile per il 2025 è pari a 310 milioni di euro, cifra che sale a circa un miliardo considerando anche le liquidazioni riferite ad annualità precedenti.

Il nuovo meccanismo incide in particolare sulle somme impegnate ma non liquidate entro il 31 dicembre 2025. Si tratta di risorse per un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro che, una volta divenute esigibili a seguito delle richieste dei creditori, potranno essere corrisposte senza attendere il completamento del riaccertamento ordinario dei residui.

«Ripartono i pagamenti della Regione ai creditori» ha dichiarato Schifani, precisando che «la liquidazione delle risorse non dovrà più essere interrotta in attesa del riaccertamento ordinario dei residui». Il presidente ha inoltre sottolineato che «l’obiettivo di pagare le imprese con immediatezza, verificati i presupposti, è sempre stato uno dei punti prioritari dell’azione del mio governo», evidenziando che la nuova procedura consentirà di evitare ulteriori blocchi delle somme nelle fasi di verifica contabile.

