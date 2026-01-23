Rintracciata a Messina la giovane 22enne allontanatasi da Livigno

È stata rintracciata a Messina la giovane donna che si era allontanata da Livigno, in provincia di Sondrio, nel mese di dicembre. Si tratta di Melissa Acani, ventiduenne, individuata nella giornata di ieri dagli agenti della Polizia di Stato mentre si trovava in via Tommaso Cannizzaro, nel centro cittadino.

Determinante ai fini dell’intervento è risultata la segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Messina da parte di un cittadino, autista di autobus privati, che aveva riconosciuto la giovane. L’allontanamento della donna era stato in precedenza reso noto anche attraverso una trasmissione televisiva, elemento che ha contribuito a favorirne l’identificazione.

Ricevuta l’indicazione, le pattuglie delle Volanti della Questura di Messina, impegnate nei servizi di controllo del territorio, sono intervenute tempestivamente, procedendo al rintraccio della ragazza e verificando la corrispondenza con la persona segnalata come allontanatasi dalla provincia di Sondrio.

Accertate le buone condizioni di salute della giovane, sono stati attivati i necessari contatti con i familiari, che sono stati informati e rassicurati sull’esito dell’intervento. Contestualmente, la Questura di Messina ha avviato le comunicazioni con la Questura di Sondrio e con la Stazione dei Carabinieri di Livigno, uffici che avevano seguito le fasi precedenti della vicenda.

Completate le procedure di competenza, la Polizia di Stato ha organizzato il rientro della ventiduenne, accompagnandola all’aeroporto di Catania per consentirle di raggiungere la propria abitazione, dove ad attenderla vi erano i familiari.

