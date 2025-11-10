Messina, commemorati i Caduti al Villaggio Pace

Si è tenuta domenica 9 novembre 2025 al Villaggio Pace la commemorazione dei Caduti in guerra, organizzata dall’Associazione culturale “Nuovi Orizzonti”, presieduta da Domenico Carbone, con il patrocinio dell’A.N.I.O.M.R.I.D. e del Comune di Messina. La cerimonia ha previsto la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento che riporta i nomi dei caduti, alla presenza di autorità militari, rappresentanti di associazioni combattentistiche e cittadini.

Ha partecipato l’assessore comunale alla Cultura Vincenzo Caruso, delegato dal sindaco Federico Basile. Prima della deposizione, nella chiesa “Maria S.S. delle Grazie” si è svolta la celebrazione eucaristica officiata da padre Francesco Venuti. A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, l’iniziativa si è tenuta davanti alle lapidi che affiancano il gruppo scultoreo della Deposizione.

L’assessore Caruso ha dichiarato: “I monumenti ai Caduti non sono solo pietra e bronzo, ma memoria viva di chi ha dato la vita per la Patria”. L’evento è stato coordinato dall’Ufficiale O.M.R.I. Silvana Paratore, vicepresidente nazionale dell’A.N.I.O.M.R.I.D., che ha richiamato il valore della commemorazione come “atto di memoria collettiva e di rispetto”.

Sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente della VI Municipalità Giovanni Donato, che ha ricordato i residenti del villaggio caduti in guerra, e rappresentanti della Marina Militare, della Guardia Costiera Volontaria, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e della Lega Navale Italiana. La cerimonia si è conclusa con la lettura dei nomi dei caduti accompagnata dal Silenzio d’ordinanza e con la benedizione della corona d’alloro.

