Serie C femminile, New Amando vince 3-1 al PalaRescifina

Il Messina Volley subisce una sconfitta interna contro la capolista New Amando Jonica Volley, che si impone per 3-1 al “PalaRescifina” nella sedicesima giornata del campionato di Serie C femminile. Davanti a una folta presenza di pubblico, le due formazioni hanno disputato un confronto equilibrato e combattuto, con la squadra guidata da Claudio Mantarro capace di prevalere sulle padrone di casa allenate da Marcela Nielsen.

Nel primo set le ospiti prendono subito il controllo, portandosi sul 1-6 grazie ai punti di Sara Pace e della capitana Benny Bertiglia. Il Messina Volley riesce a recuperare fino al 19-19 con Mondello, Cuzzola e Arena, ma le joniche ristabiliscono il vantaggio e chiudono il parziale 21-25. Nel secondo set la reazione delle padrone di casa è immediata: dopo un iniziale svantaggio, il Messina ribalta il punteggio e gestisce il margine fino al 25-17, trascinato dalle giocate di Mondello, Nielsen e Basile.

Il terzo parziale si sviluppa in equilibrio fino al 18-18, quando Bertiglia riporta avanti la New Amando. Dopo il momentaneo pareggio firmato da Nielsen, le ospiti conquistano il set 21-25 con Santoro, tornando in vantaggio nel computo generale. Nel quarto set la formazione jonica parte con decisione, imponendo un parziale di 7-0 e mantenendo il controllo fino al definitivo successo, siglato ancora da Pace.

Al termine dell’incontro, il centrale del Messina Volley Rebecca La Spada ha dichiarato: “È stata una partita molto intensa, giocata da entrambe le parti. Probabilmente abbiamo commesso più errori in momenti decisivi, ma non abbiamo recriminazioni e continueremo a lavorare sugli aspetti positivi”. Soddisfazione anche nelle parole del tecnico ospite Claudio Mantarro: “È stata una gara intensa da entrambe le parti. Siamo contenti del risultato e della prestazione, così come della presenza di pubblico che ha contribuito allo spettacolo”.

Messina Volley – New Amando Jonica Volley 1-3 (21-25; 25-17; 21-25; 15-25)

Messina Volley: Bisicchia 1, Mondello 15, Laganà (Cap.) 2, Ignoto 1, Basile 4, Nielsen 16, Arena M. n.e., Runci n.e., Arena S. 2, Cuzzola 6, La Spada 2, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2) n.e. All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

New Amando Jonica Volley: Pace 14, Frazzica n.e., Santoro 6, Chrepova 2, Mania 6, Pecoraro 1, Bachini 3, Bertiglia (Cap.) 19, Fleres, Spitaleri (Lib.). All. Mantarro.

Arbitri: Puglisi e La Mesa.

