Scontro sulla Statale 113 tra Brolo e Capo d’Orlando, 4 persone ferite

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale 113, nei pressi del viadotto Antinori, al chilometro 103, nel tratto compreso tra Brolo e Capo d’Orlando. Nel sinistro sono stati coinvolti tre veicoli: una Mercedes, una Volkswagen e un furgoncino per il trasporto di persone.

Le prime informazioni raccolte indicano che l’impatto sarebbe avvenuto frontalmente tra il furgoncino diretto verso Capo d’Orlando e la Mercedes che procedeva in direzione opposta. La Volkswagen sarebbe rimasta coinvolta in un momento successivo.

Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale per gli accertamenti necessari. In base alle comunicazioni fornite, nessuno dei feriti risulterebbe in condizioni di pericolo di vita.

La circolazione è stata temporaneamente interrotta per permettere l’intervento dei soccorritori e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale sanitario, impegnati nei rilievi e nella gestione dell’emergenza.

👁 Articolo letto 500 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.