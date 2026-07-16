Controlli centro storico Palermo: 2 denunciati e multe oltre 9mila euro

Un’attività congiunta di controllo è stata condotta nel centro storico di Palermo dai Carabinieri della Stazione Palermo Centro e dagli agenti della Polizia Municipale, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale e alla salvaguardia del decoro urbano.

Nel corso delle verifiche, le forze dell’ordine hanno denunciato due uomini, un 37enne e un 55enne, entrambi residenti a Palermo e già noti alle forze di polizia. Nei loro confronti sono state contestate le ipotesi di occupazione abusiva di suolo pubblico e di deturpamento di beni culturali.

Gli accertamenti eseguiti presso gli esercizi commerciali hanno inoltre fatto emergere diverse irregolarità di carattere amministrativo, riconducibili sia alla violazione delle disposizioni comunali in materia di attività commerciali sia al mancato rispetto della normativa igienico-sanitaria.

In una delle attività ispezionate è stata rilevata la somministrazione di alimenti e bevande senza la preventiva presentazione della SCIA prevista per la categoria “C”. Contestualmente è stata accertata anche l’assenza dell’autorizzazione necessaria per la diffusione di musica. Per quest’ultima violazione è stata disposta l’immediata diffida a interrompere l’intrattenimento sonoro.

L’ammontare complessivo delle sanzioni amministrative elevate supera i 9 mila euro.

L’intervento rientra nelle ordinarie attività di controllo del territorio coordinate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, finalizzate al rispetto della normativa vigente, alla tutela del patrimonio storico e artistico cittadino e alla sicurezza dei residenti e delle numerose persone che frequentano quotidianamente le aree della movida.

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