Controlli velocità e sosta vietata dal 2 all’8 giugno a Messina

Il Comando della Polizia Municipale di Messina ha programmato una serie di controlli sulla velocità e sulle violazioni del Codice della Strada, che saranno effettuati dal 2 all’8 giugno 2025. L’attività di monitoraggio, finalizzata alla prevenzione degli incidenti stradali, prevede l’impiego degli strumenti Autovelox sulle principali arterie cittadine con maggiore intensità di traffico, e del dispositivo Scout per la rilevazione delle infrazioni relative ai divieti di sosta.

Le postazioni Autovelox interesseranno tratti specifici della S.S. 114 nelle località di Giampilieri, Galati, Briga Marina e Pistunina, nonché della S.S. 113 nei pressi di Santa Saba, Spartà e Mortelle. Inoltre, i controlli saranno attivi su via Circuito Torre Faro, via Consolare Pompea e viale Giostra, nella porzione compresa tra via Sant’Jachiddu e l’istituto scolastico “Maiorana”.

Parallelamente, il dispositivo Scout opererà in diverse aree urbane tra cui via Marco Polo, viale San Martino, via Santa Cecilia, via La Farina, via Tommaso Cannizzaro, via Malpighi, piazza della Repubblica, piazza Duomo nella zona pedonale, corso Garibaldi, via Cesare Battisti, viale Boccetta e viale della Libertà nel tratto tra la rotatoria Annunziata e viale Giostra.

Il Comando della Polizia Municipale sottolinea l’importanza di rispettare i limiti di velocità, evidenziando come l’eccesso rappresenti una delle principali cause della gravità degli incidenti. Si raccomanda inoltre di osservare rigorosamente le disposizioni relative alla sosta, evitando in particolare la sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

