Orlandina Volley vince a Terrasini 3-0 e consolida il primato

Successo esterno per Orlandina Volley che, sul campo di Terrasini, supera con un netto 3-0 Panormus Terrasini, confermandosi al vertice del Girone L del campionato di Serie B2 femminile. La formazione allenata da Valmi Fontanot si impone con i parziali di 25-16, 25-17 e 25-17, evidenziando solidità e continuità nel corso dell’intero incontro.

Fin dalle prime battute la squadra ospite impone il proprio ritmo, mostrando organizzazione e precisione nei fondamentali. Il primo set evidenzia immediatamente l’andamento della gara: una difesa ordinata, una gestione efficace della regia e attacchi incisivi consentono alle ospiti di prendere il controllo e chiudere il parziale sul 25-16.

Nel secondo set Orlandina Volley mantiene alta l’intensità di gioco, controllando i tentativi di reazione della formazione di casa e gestendo con attenzione le diverse fasi del confronto. La continuità in attacco e la lucidità nelle scelte permettono di conquistare anche il secondo parziale con il punteggio di 25-17.

Analogo sviluppo caratterizza il terzo set, nel quale la squadra biancazzurra conferma compattezza in ricezione e un’efficace organizzazione del sistema muro-difesa. La costanza offensiva e l’assenza di cali di rendimento consentono di chiudere nuovamente sul 25-17, archiviando l’incontro in tre set.

Il risultato rafforza la posizione di vertice della squadra nel Girone L e testimonia la continuità di rendimento del gruppo, che prosegue il proprio percorso nel campionato con prestazioni regolari e gestione ordinata delle gare.

Formazioni

Orlandina Volley: Gemma, Giardini, Nardone, Angilletta, Murri, Costabile; libero Darretta. Allenatore: Valmi Fontanot.

Panormus Terrasini: Mancuso, Andreula, Bruno, Tutone, Campagna, Aumentino; libero Lo Dico

