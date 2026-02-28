Scontro tra De Luca e Germanà: «La violenza non si banalizza»

Cateno De Luca interviene con una nota in risposta alle dichiarazioni del senatore Nino Germanà, rivolgendosi anche al candidato Scurria e ai suoi sostenitori. De Luca invita gli avversari politici a evitare riferimenti alla sua persona e a concentrarsi sui temi programmatici, affermando: «Non sprecate tempo a parlare di Cateno De Luca. Dovreste, se ne siete capaci, concentrarvi sui contenuti».

De Luca osserva che i richiami al suo nome sarebbero funzionali ad accrescere l’attenzione mediatica, aggiungendo: «Parlare di me fa aumentare audience e rende interessante l’intervista, ma state dimostrando di non avere argomenti».

Nel merito del dibattito politico, contesta l’affermazione secondo cui Messina dovrebbe «chiudere l’era dell’ordinario», sostenendo che in passato la città non avrebbe avuto garantiti neppure i servizi essenziali e che l’amministrazione da lui guidata avrebbe riportato l’ente a una condizione di normalità, con il ripristino delle funzioni fondamentali e le basi per una fase di rilancio.

De Luca esprime inoltre preoccupazione per un passaggio che attribuisce al senatore Germanà, relativo all’ipotesi di lanciare olio caldo da un balcone durante una serenata. «È chiaro che il senatore Germanà non comprende la gravità di quanto ha affermato», dichiara, precisando che il confronto politico non può includere, neppure in forma ironica, riferimenti alla violenza.

Infine, replica al riferimento all’«uomo giusto» per la città, affermando che i messinesi scelgono chi ritengono adeguato per Messina e sottolineando che, per Federico Basile, «parlano i fatti».

