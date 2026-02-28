Anziano 80enne raggirato: rubata l’auto con il pretesto del passaggio

Si è conclusa con il recupero del veicolo e l’avvio delle indagini l’episodio che, nei giorni scorsi, ha visto coinvolto un ottantenne di Catania, vittima di un raggiro finalizzato al furto della sua automobile. Determinante è stato l’intervento della Polizia di Stato, che ha consentito di rintracciare il mezzo sottratto all’anziano.

L’uomo si trovava a bordo della propria vettura quando è stato avvicinato da una donna che mostrava evidenti difficoltà nel trasportare alcune buste della spesa. Con il pretesto di raggiungere il faro Biscari e alleggerire il peso dei sacchetti, la donna ha chiesto un passaggio. L’anziano, mosso da spirito di disponibilità, è sceso dal veicolo per aiutarla, momento in cui la truffatrice ha approfittato della distrazione per salire al posto di guida. Una volta avviata l’auto, si è allontanata rapidamente in direzione di piazza Caduti del Mare, lasciando il proprietario sulla strada.

Ricevuta la segnalazione attraverso il numero unico di emergenza, gli agenti delle moto-volanti della Questura di Catania hanno avviato immediatamente le ricerche. Il veicolo è stato successivamente individuato in via Del Principe. La donna, presumibilmente temendo l’arrivo delle forze dell’ordine, ha abbandonato l’automobile con le chiavi ancora inserite nel quadro, riuscendo tuttavia a dileguarsi. Sono in corso accertamenti per identificarla.

Conclusi i rilievi sul posto, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha informato l’anziano, che si è recato sul luogo insieme al figlio per rientrare in possesso della vettura. L’uomo ha manifestato il proprio apprezzamento per l’operato degli agenti, esprimendo parole di riconoscenza per la rapidità e l’efficacia dell’intervento.

