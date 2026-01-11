Operaio ferito alla stazione di Messina durante lavori di ristrutturazione

Un infortunio sul lavoro si è verificato alla stazione di Messina nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’atrio, affidati da Rete Ferroviaria Italiana a una ditta esterna. Un operaio è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una scossa elettrica mentre utilizzava un martello pneumatico in quota. A seguito dell’impatto elettrico, l’uomo è precipitato da un’altezza stimata di circa tre metri, riportando lesioni che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì all’interno della Stazione di Messina. I sanitari hanno trasportato il lavoratore all’Ospedale Piemonte, dove è stato ricoverato per accertamenti e cure. Le condizioni cliniche sono state definite serie, ma non tali da far ritenere l’uomo in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria, coordinati dal dirigente Francesco Benedetto, che hanno avviato gli accertamenti di rito. L’area interessata dai lavori è stata sottoposta a sequestro per consentire le verifiche tecniche e la ricostruzione dell’accaduto. Nell’ambito delle attività investigative sono stati ascoltati il capo cantiere e alcuni operai presenti al momento dell’incidente.

Parallelamente è intervenuto anche lo Spresal, sotto il coordinamento della dottoressa Edda Paino, per gli accertamenti relativi alla sicurezza sul lavoro e al rispetto delle procedure previste. Le verifiche sono tuttora in corso e, allo stato, non vengono escluse ulteriori ipotesi sulle cause dell’infortunio.

